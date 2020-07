Diputados convirtió en Ley otra donación de tierras al Arzobispado

El proyecto ya contaba con la aprobación del Senado durante 2019, plantea que el inmueble será destinado exclusivamente al funcionamiento de una casa de encuentros y a la realización de tareas sociales por parte de la Parroquia de La Candelaria.

Durante el tratamiento, el diputado de La Candelaria, Fabio Rodríguez, planteó que en la propiedad a donar funcionaba hasta hace algunos años una escuela albergue que actualmente está abandonada.

“Es un proyecto del senador Sanguino, existía un pedido del Arzobispado al exgobernador Urtubey en 2018”, dijo Rodríguez y añadió que la escuela está abandonada y sufrió robos por lo que la Iglesia también realizaría allí tareas solidarias.



Por su parte, el diputado radical, Héctor Chibán propuso que el proyecto vuelva a comisión hasta que se conozca una opinión del ministerio de Educación porque se trata de una escuela.

“Si estamos a favor de la Educación pública, como principio, deberíamos instar al ministerio de Educación siga haciendo de este edificio siga siendo una escuela porque lo que necesitamos sobre todas las cosas son escuelas y en el convencimiento de lo que decía Sarmiento: todos nuestros problemas son problemas de Educación”, dijo Chibán.

Añadió que en el gobierno anterior, “la Iglesia se ha llevado una cantidad inconmensurable de inmuebles. Seguimos menguando el patrimonio de la provincial pero este caso es patético porque estamos hablando de una escuela”.



En tanto, el diputado capitalino Carlos Zapata, también mocionó la vuelta a comisión con los mismos argumentos de que el ministerio de Educación debe expedirse.

“La Iglesia Católica, religión que profeso, ha sido una gran vía de contención para muchos problemas sociales, por lo que no estoy en contra que reciba bienes del Estado para cubrir un bache en la asistencia social, pero en este caso, en aras de mantener los principios de la prioridad a la Educación, se debe solicitar la conformidad del ministerio de Educación”, dijo Zapata y anticipó que de no aprobarse la vuelta a comisión solicitará la abstención.



Desde el Frente de Izquierda, el diputado Claudio del Pla señaló que de las 212 propiedades del Arzobispado 35 fueron cedidas durante la dictadura de Videla, 32 durante el romerismo y 42 en el gobierno de Urtubey, “es decir que más de la mitad del total fueron cedida desde Videla al presente”.

“Hoy tenemos gravísimos problemas de infraestructura en Educación, vivimos una grave crisis de los ‘sin techo’ y unas 1500 familias esperan saber de qué se trata el Plan Mi Lote que tiene amenazas y números, pero no tiene tierra no plazos. No se sabe cuándo, ni dónde ni con qué recursos se van a entregar 12 mil lotes”, dijo Del Pla y añadió que no ingresó a la Legislatura el plan ni se supo de compra de terrenos o expropiación.

Cuestionó que como contraste, uno de los asentamientos en Salta Capital que están por desalojar, está al frente de un predio de tres hectáreas que fue donado a la Iglesia para un colegio privado.

“Terminemos de un Estado con Videla, Romero y Urtubey poniendo los bienes públicos al servicio de un credo que respeto”, dijo Del Pla y agregó que es partidario de la separación de la Iglesia del Estado por lo que pretende tierras para loteos y educación pública.