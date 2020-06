“Si fuera gobernador de provincia devolvería todos los cuadernillos escolares”

“El ministro nos habló de los cuadernillos que son una vergüenza, con propaganda oficialista que no se hace en Argentina hace décadas y recortes del diario Página 12, vocero oficial del gobierno. Eso no es correcto, si yo fuera gobernador de provincia los devuelvo a todos el día que llegan, no merecen los chicos esa propaganda escondida detrás de libros de textos educativos”, afirmó el legislador salteño.

De este modo, Romero intervino de manera remota en la sesión del Senado en la que el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, presentó su primer informe de gestión ante el Congreso.

En tal sentido, el senador se refirió además a la situación financiera de Argentina asegurando que “gran parte de los problemas de hoy están ocultos atrás del coronavirus” y le reprochó a Cafiero que no haya reconocido que el Gobierno tuvo el apoyo de las fuerzas políticas del Congreso y de los gobernadores de distintos signos para llevar “un proceso de superación de la pandemia lo más armónico posible”.

“No es el caso de otros países, con solo ver la conflictividad en Brasil o en España, esto muestra la madurez que tuvimos los argentinos para acompañar al Gobierno. Pero también somos muchos los que hace dos meses señalamos que falta la otra pata, de cómo salimos y seguimos alentando la producción porque no es todo la ayuda social”.

En tal sentido, Romero vaticinó que la próxima semana se puede consumar un default de Argentina aunque dijo que ojalá no suceda.