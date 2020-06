El Observatorio de Violencia contra las Mujeres pidió a Seguridad optimizar los recursos 

En diálogo con Hablemos de Política, consideró que no sólo la institución policial tiene responsabilidad en los casos de violencia de género sino que es “un entramado de acciones que se deben hacer desde el Gobierno para comenzar a prevenir y erradicar la violencia”.

“Para denunciar violencia de género, más allá de que renegamos con muchas comisarías que no las toman, hay comisarías y dependencias policiales en cada rincón de la Provincia, lo que está faltando es un abordaje integral”, planteó la especialista y describió además que situaciones de violencia se reiteran o si no hay acceso rápido por ejemplo a los alimentos o si no se garantiza que el progenitor siga pasando el dinero, porque de lo contrario lo que hace la mujer es ir a buscar ese dinero.

En relación a los planteos hechos ante el ministerio de Seguridad, Pérez Declecq contó que hay problemas graves que recaen sobre la policía. Uno de ellos son las consignas ya que en ocasiones la Justicia deslinda responsabilidades asignándolas sin evaluar si es la mejor medida.

“No toda mujer necesita un policía una puerta, hay casos que sí”, planteó y añadió que hay situaciones en las que a la policía se le asignan 20 consignas y tienen siete policías para ello con lo cual incurren en incumplimiento de su deber pero a la vez no tienen recursos

“Por esto hablamos de cómo optimizar los recursos y esto tiene que ver con un ida y vuelta con la Justicia”, manifestó.

La Directora citó el caso de una mujer que pidió auxilio por Facebook porque no tenía celular e indicando que estaba con su bebé y el agresor afuera de su vivienda, a partir de ello hubo tres llamados de emergencia por parte de integrantes de movimientos feministas pero la policía no fue. Al día siguiente, se habló con el Procurador y se logró detener al agresor.

“En ese caso se marcó que ante la dificultad de la policía de poder dar con la víctima ni con el agresor, se da aviso a la Justicia”.

Además, advirtió que se presentaron casos en los que mujeres pidiendo auxilio llamaron al Polo Integral de Mujeres o a las fiscalías y no había atención, “esto también hay que decirlo”.