Romero criticó al oficialismo por expropiar Vicentin

Durante la sesión de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación Argentina, el legislador por Salta Juan Carlos Romero, se manifestó en contra de decisión del Ejecutivo Nacional de intervenir la empresa cerealera Vicentín. “Esas ideas de imponer, de intervenir, de arrasar en una época democrática no es lo correcto”, expresó.

“Hay miles de empresas que sufren desde hace décadas las políticas argentinas erradas de gastos públicos excesivos, déficits crónicos, alta inflación, tasas bancarias de un 70%”, indicó el senador en referencia a la intervención y el proyecto de expropiar la empresa comercializadora de granos Vicentín.

Romero afirmó que “las elecciones ganadas no son un boleto para el todo vale. Esas ideas de imponer, de intervenir, de arrasar en una época democrática no es lo correcto” y aseguró que el voto de la gente le dio al oficialismo “el triunfo, la responsabilidad, pero no un cheque en blanco para hacer lo que se les ocurra”.