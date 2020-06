Convocan al Senado para avalar los decretos de Alberto y sancionar la ley de alquileres

En una nueva sesión de manera remota, a raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la Cámara de Senadores de la Nación avanzará hoy en la sanción de la nueva ley de alquileres y en el aval a una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por Alberto Fernández, entre los que se encuentra el que amplió las facultades del Jefe de Gabinete y permite la transferencia de partidas presupuestarias sin límite en el marco de la emergencia por la pandemia de coronavirus. Además, el Frente de Todos buscará rechazar dos DNU del gobierno de Mauricio Macri sobre las escuchas de la Agencia Federal de Inteligencia.

Luego de haber obtenido este martes dictamen unánime de la Comisión de Legislación General de la Cámara Alta, la iniciativa para determinar nuevas condiciones para los alquileres se tratará hoy desde las 14 mediante una sesión especial que se llevará a cabo por videoconferencia. Pese a que no cuenta con los siete días desde su publicación para ser llevada al recinto, el oficialismo y la oposición coincidieron en avanzar en el tratamiento.

El proyecto de la norma ya fue aprobado en la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado y consiste en la reforma del Código Civil y Comercial para extender los contratos, de dos a tres años, y establecer un nuevo mecanismo de actualización anual - en lugar de ser semestral-, que se calculará en base al aumento de la inflación y el salario.

En caso de aprobarse, la ley establecerá ajustes en los alquileres de acuerdo a una nueva fórmula conformada por la variación salarial (Ripte) y la inflación, es decir las variaciones del índice de precios al consumidor (IPC) que elabora el INDEC. Sobre este punto, algunos senadores expresaron dudas, ya que podría dejar abierta la posibilidad de que haya más aumentos que los prometidos en la norma. Esta discusión será puesta a consideración durante el tratamiento en particular de la norma.

Desde el Senado apuntan a que el proyecto no sufra modificaciones y hoy mismo se convierta en ley, por lo que cualquier aclaración sobre su implementación debería quedar en manos de la reglamentación a cargo del Poder Ejecutivo Nacional.

Por otro lado, el proyecto dispone que el inquilino podrá optar por presentar como garantía un aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente. Entre otros aspectos, la norma fija que las expensas extraordinarias deberán ser abonadas por el dueño del inmueble y se deberá declarar el contrato de alquiler ante la AFIP.

Este jueves también se votarán modificaciones a la Ley de Educación que llega desde Diputados y que reglamenta el dictado de clases a distancia sólo para mayores de 18 años y, en el caso de escuelas rurales, sólo para el nivel secundario. Ahora eso se extenderá a todas las personas en edad escolar.

Por otra parte, el Frente de Todos buscará rechazar dos decretos firmados por el ex presidente Macri sobre las escuchas de la AFI. Esos dos DNU que nunca llegaron al recinto, son los que traspasan las escuchas de la órbita de la Procuración a la Corte y luego a los jueces de Cámara. Las escuchas se utilizaron en causas en las que se investiga a Cristina Kirchner, entre ellas el Memorándum con Irán, que es la única que alcanza también al senador Oscar Parrilli, quien fue titular de la AFI durante la última etapa del Gobierno de la actual vicepresidenta.



La oposición no definió si estará presente para manifestar su postura cuando se traten estos puntos, ya que no tienen nada que ver con medidas para mitigar el impacto del COVID-19, principal razón por la cual el Senado volvió a abrir sus puertas. “Entendemos que no son temas vinculados a la pandemia y la resolución que aprobamos hace referencia a tratar únicamente esos temas. Por lo tanto nos opondremos a tratar cualquier tema que no tenga que ver con la emergencia”, respondió a Infobae el senador radical Julio Cobos. El reglamento de funcionamiento remoto establece que aunque pueden presentarse proyectos de distinta índole, sólo se incluirán en las órdenes del día para las sesiones los vinculados con el COVID-19. La Ley de Alquileres era la única excepción aceptada.

“Nos enteramos que el oficialismo quiere tratar en la sesión de mañana dos DNU de 2015, firmados por el ex presidente Mauricio Macri. No vamos a avalar que se rompa el acuerdo político de que las sesiones virtuales solo serán viables siempre y cuando los temas a tratar estén directamente relacionados con la pandemia, que es justamente lo que ahora nos debería ocupar a todos", agregó la legisladora Silvia Elías de Pérez. A su vez, reclamó “que pongamos en agenda los temas que realmente les preocupan hoy a los argentinos" y los enumeró: "la situación de la salud, de las pymes, de los profesionales, el acceso a los alimentos y servicios básicos”.

El oficialismo denunciará el uso de las escuchas por parte del gobierno de Macri mientras en paralelo la Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, que preside el kirchnerista Leopoldo Moreau, avanza en una investigación a partir de la denuncia de la actual interventora de la AFI, Cristina Camaño. En tanto, desde Juntos por el Cambio denunciarán al oficialismo por intentar desmantelar las causas que implican a ex funcionarios kirchneristas.

