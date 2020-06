“Esperábamos que Sáenz traiga alguna solución concreta a Orán”

Política 01 de junio de 2020

Por Aries, el diputado provincial Iván Mizzau lamentó que durante su visita a Orán, el gobernador Gustavo Sáenz no haya presentado soluciones concretas. “Después de la visita del gobernador, no estamos para nada tranquilos porque lamentablemente esperábamos que haya alguna solución concreta, que se acerque a traer insumos y realmente no fue nada de eso”, expresó.