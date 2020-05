Covid19: “En Salta mantenemos una curva plana a pesar de los 7 casos”

El médico destacó que están trabajando fuertemente sobre los controles de repatriados que llegan de zonas con brote de circulación viral comunitaria, y que son enviados ahora a hoteles asignados por el Ministerio de Turismo con controles permanentes.

“La gente se preocupaba porque realmente el aislado no cumple cuando está en el domicilio, y eso lo hemos visto en las redes sociales. Lo que no tenemos que hacer es poner una persona positiva a circular por la ciudad porque el virus se transmite y no queda ninguna duda”, manifestó Juan José Esteban.