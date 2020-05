Advierten que la producción de Salta podría colapsar ante la falta de desarrollo forestal

Advirtió que ante el desarrollo de la industria papelera en el Litoral, puede generar en el corto plazo la escasez de madera y la producción de Salta podría encarecer o dejar de venderse.

Loutaif contó que en Orán se habilitó un proyecto de Participación Público Privado, integrado por la Municipalidad de Orán, el Centro de Obrajeros, la U.N.Sa., el INTA y el ministerio de Agricultura de la Nación para generar un millón de plantines por año, en un vivero que comenzó a producir y ya entregó 300 mil plantas.

“Se plantan mil plantines por hectárea aproximadamente”, dijo Loutaif y agregó que “el vivero apunta a especies exóticas para plantar árboles en alta densidad –unos 625 árboles por hectárea- en terrenos desmontados”, indicó.

Respecto a la madera que se produce en Salta, dijo que el eucalipto es una de las más desarrolladas, ya que es una madera de múltiple utilidad como postes para telefonía, muebles, puertas y ventanas, pallets, cajones, muebles y casas.

“El eucalipto y el pino son las maderas por excelencia de Argentina y en Salta se plantan las dos, de las tres mil hectáreas forestales de la provincia 2500 son de eucalipto”, dijo Loutaif y agregó que esa superficie es muy poca si se compara con lo que produce Entre Ríos, Corrientes o Misiones.

Además, precisó que actualmente se consumen 50 millones de cajones por año, 300 mil pallets y eso no se fabrica con madera local. En tal sentido, indicó que Corrientes al ser una provincia forestal, tiene previsto desarrollar una industria papelera y eso tendría un impacto directo en Salta.

“Si no miramos con ojos estratégicos nos va a faltar la madera, los alimentos van a aumentar porque el cajón y el pallet van a ser más caros, no vamos a poder sacar nuestra cosecha. Nos estamos cavando la fosa al no forestar y ni el Gobierno ni el sector privado lo llega a entender”, advirtió Emiliano Loutaif.