Beterette no seguirá en Central Norte

Cuando el panorama del fútbol argentino sigue siendo incierto, muchos clubes han tomado la decisión de licenciar a sus planteles y terminar con algunos contratos que se vencían en junio. En el Federal A,muchas instituciones están atrasadas con los haberes a sus jugadores y empezaron a negociar un arreglo con reducciones en lo pactado previamente a esta pandemia.

En el caso de Central, la dirigencia manifestó días atrás de que manera individual va ir arreglando cada situación particular. Pero tras las declaraciones de Beterette con respecto a que no se comunicaron con él, el presidente declaró:»yo hable con él ayer y tengo el registro de llamadas para comprobarlo. Hay un tema particular con él porque se fue de un departamento con una deuda de 70 mil pesos. Lo dejo echo un desastre. Y pueden hablar con el propietario para comprobar esto. Imagino que eso fue lo que le molesto, que se tenga que hacer cargo de su deuda». Siguió con declaraciones duras, D’Francesco dijo «de mi bolsillo le he dado adelantos como a otros jugadores. Se debe haber molestado porque estamos rescindiendo contratos y estaba viviendo gratis acá. Me sorprende lo que sale a decir, porque muchas cosas he dejado pasar de Leandro».

El dirigente aclaró que ya se les notificó a los jugadores que están ocupando viviendas de que deben intentar volver a sus lugares de procedencia. «Yo le pedí que haga los tramites para dejar el departamento. Con todos los jugadores hable para que desocupen los departamentos. Vamos a esperar que hagan el tramite para que vuelvan a sus lugares de origen».

La relación entre el jugador y la actual dirigencia del «cuervo» se rompió definitivamente, tras que su presidente dejara en claro de que Leandro Beterette ya no va ser jugador de Central Norte.