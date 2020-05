Plan de Movilidad: Piden que la Municipalidad informe y que no se gobierne para redes sociales  

El concejal Santiago Alurralde, integrante del Bloque Salta Tiene Futuro, cuestionó duramente la actitud de funcionarios municipales por no informar sobre el nuevo Plan de Movilidad que se va a aplicar en la ciudad y que significará cambios en varias cuadras del micro y macro centro. Además, pidió a la intendenta Romero que no gobierne para las redes sociales.

“No se gobierna ni administra una ciudad para las redes sociales, somos cuerpo legislativo y hay que respetarlo como tal les guste o no les guste”, dijo Alurralde y agregó que existe preocupación del Plan de Movilidad que puede involucrar a sesenta o cien cuadras de la ciudad.

Consideró que se debe tener en cuenta algo muy importante, la educación vial. “Hoy un peatón no conoce sus derechos y es necesario un cambio cultural”, dijo Alurralde, quien preside la comisión de Tránsito y Seguridad Vial.

En tal sentido, pidió a los funcionarios que convoquen a todos los especialistas en seguridad vial y a los concejales. “Déjennos aportar”, dijo el edil y les pidió a los funcionarios que “no tengan miedo” de asistir al Concejo Deliberante porque serán bienvenidos.

“Espero que no haya una bajada de línea para no atender el teléfono o no venir a participar de reuniones en el Concejo. No es momento de los chicaneos”, dijo Alurralde y pidió a la intendenta que no gobierne para las redes sociales.

“Se gobierna institucionalmente señora Intendenta”, señaló.