Denuncian que hay sectores poderosos que aprovechan la crisis para tergivesar información

El legislador adelantó que se tratará de en la que habrá presencia física de algunos legisladores en el recinto, como el presidente, vicepresidente y jefes de bloque, y lo demás participarán de manera telemática. “Nosotros en Salta hemos pedido autorización a los presidentes tanto la Cámara Diputados como del Senado de la provincia, para poder llevar adelante desde ahí la sesión junto a los 7 diputados y diputadas de Salta”, aseguró.

Destacó que para implementar este sistema “se han firmado sendos convenios con RENAPER y con el ARSAT para garantizar la identidad de los diputados y las diputadas y para garantizar la conectividad programas para la seguridad de una sesión de esta naturaleza”.

Además de los asuntos que se encuentren en el Orden del día, Godoy señaló que se tratará “toda esa batería de medidas se han tomado a través de decretos de necesidad y urgencia que han sido tratados ya por la comisión bicameral”.

Agregó que, aunque todavía no hay un proyecto presentado, se tratará el impuesto extraordinario al capital a las grandes fortunas. Argumentó que hay sectores “claramente poderosos donde se tergiversa el mensaje y muchas veces se le hace creer a la gente que este impuesto va a recaer sobre todos y no es así. Estamos hablando de fortunas de más de 100 o 200 millones de pesos, es decir el 99% de la población no lo va a pagar en el caso de que sea aprobado”, concluyó.