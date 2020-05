Afirman que en la crisis hay sectores que buscan generar caos social desde el debate

“Es muy bueno el debate político, hay que darlo. Hay debates oportunistas también que se construye a partir de los errores del otro, esto estamos notando en una oposición muy chica un mensaje muy destructivo”, dijo Rallé.

El legislador remarcó que no pretenden restarle derechos a la oposición política ya que lo tienen asegurado y en la Cámara de Diputados se permite la discusión pero deben plantearse propuestas o críticas constructivas.

“Cuando hay una crítica malintencionada buscando generar un caos social en una pandemia donde estamos shockeados porque no sabemos qué futuro nos espera, qué salud vamos a tener o qué va a pasar con las clases de nuestros hijos, es una situación en la que hay que ser muy prudentes”, dijo Rallé y añadió que “hay intención de algunos legisladores de destruir con el debate”.

Además, el diputado consideró que la situación no es fácil ya que en el interior muchas familias no tienen para comer y no les alcanza con las ayudas de los merenderos ni con el Ingreso Familiar de Emergencia, por lo que se permitirán todas las discusiones pero buscarán “que se respete un equilibrio para no generar caos social”.