Francescoli respondió sobre la continuidad de Scocco, Pratto y Borré

Con la actividad del fútbol totalmente frenada por la pandemia del coronavirus y con la poca certeza de saber cuando y de qué manera estará establecido el próximo mercado de pases en el país y en el mundo, una de las situaciones que más preocupa al hincha de River respecto a lo futbolístico pasa por la continuidad o no de varias de sus figuras, sobre todo en el caso de los delanteros, y sobre estos temas respondió Enzo Francescoli.

A Ignacio Scocco se le vence su contrato el próximo 30 de junio, y hasta el momento el futbolista no respondió sobre la oferta de renovación ofrecida por el club. "Ahora los límites respecto a tiempos se pueden hacer más difusos, así que veremos. Lo sabe Nacho y lo sabemos todos: la decisión va a partir mucho más de él. Es lo que nos pidió y lo respetamos. Así que esperaremos a los próximos días para ver qué sucede", sostuvo el mánager uruguayo .

Hace unos días el representante de Lucas Pratto manifestó que la salida del Oso puede ser muy factible en lo inmediato, ya que el jugador no encuentra la continuidad deseada en el equipo. Pero, lejos de tomarlo como una situación conflictiva, Francescoli naturalizó plenamente dicha situación conociendo los manejos de Gallardo. "Es parte de lo que encontró Pratto cuando llegó y de lo que sigue encontrando hoy, así que eso no creo que alarme ni cambie nada. Así fue siempre desde que dirige Marcelo. La verdad que en el plantel todos son grandes chicos y entienden la competencia sana que hay. A mí imaginar situaciones no me gusta".

Por su parte, el caso de Rafael Borré cuenta con una arista positiva y otra negativa. Por un lado, hasta el día de hoy no hubo ofertas formales por el jugador en este tiempo, pero por el otro cuenta con una cláusula de rescisión muy baja que es exclusiva para que Atlético Madrid lo pueda recomprar en algún momento, tasada en 7 millones de euros. "Siempre es un peligro, como fue un peligro tener una cláusula de salida con Alario donde había clubes que si realmente un jugador así les interesa, la pueden pagar. Pero es parte del fútbol y de la economía que tenemos en la Argentina, donde estamos distantes de otras economías y donde tampoco el club pudo tener el suficiente bolsillo para comprar la otra parte de Rafa", cerró Enzo.