“Estoy convencido que el virus ya está circulando”, dijo el intendente de Vaqueros

“Soy un convencido que el virus ya está circulando y esto no empezó todavía. Tenemos que tratar de no transportarlo, la cuarentena no es estar de vacaciones y la idea es no estar más complicado”, dijo Daniel Moreno.

En referencia a los trabajadores golondrinas que llegaron la semana pasada desde Río Negro, uno de ellos con diagnóstico positivo de Covid-19, Moreno dijo estar convencido de que “estos tipos seguro que han estado en Güemes y en el hotel Victoria Plaza tocando algo”.

“Tenemos gente que es irresponsable, nosotros venimos trabajando para cuidar a nuestra familia y nuestro pueblo y ahora vamos a tener que hacer el doble. La gente se está relajando porque no está pasando nada serio todavía, el miedo es que esto va a empezar en algún momento, el virus ya llegó con los primeros tres casos y este del miércoles”, señaló.

En cuanto a lo operativo, Moreno dijo que junto a un comité paralelo constató que los pasajeros del avión privado que llegó a Salta, cumplieron con todo el protocolo al igual que quienes ingresaron por la exestación de peaje de Aunor.