Salatino contó la situación de Guillermo Vilas

"Hace tres o cuatro años que sabemos que Guillermo está mal. Pero cuando yo me entero las cosas de forma personal... Si llego a hacer un libro de lo que sé de Vilas, Sabatini, Clerc o Nalbandian hago un best seller, te puedo asegurar. Pero prefiero ser amigo que buen periodista. Cuando te enterás las cosas de manera personal, no las contás", arrancó Guillermo Salatino, periodista emblema del mundo del tenis, dando por confirmada la información.