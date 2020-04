Gaudio, capitán del equipo de Copa Davis, rompió la cuarentena y enfrentará una causa penal

El ex deportista, de 41 años, estaba acompañado por el productor Sebastián Ortega en el barrio de Recoleta. Según informó Clarín, se excusó con que estaba camino a un supermercado cercano a su domicilio (fue cerca de las 20.30 y deben cerrar a las 20 en Capital Federal), pero el personal de la comisaría 2A decidió labrarle una notificación, que derivó en una causa penal.

"Yo no firmé nada, no sé cómo me hizo el acta", expresó el Gato en diálogo con Canal 13, aunque fuentes policiales indicaron que ni él ni Ortega "pudieron justificar su permanencia" en la vía pública durante la noche del domingo.

La causa penal por incumplir el artículo 205 del Código Penal quedó a disposición del juez Rodolfo Canicoba Corral, con intervención del fiscal Guillermo Marijuán.