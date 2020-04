“Bettina Romero no dio respuestas sobre la situación del dengue en Salta”

Por Aries, la diputada Juárez dijo que la intendenta pidió a los legisladores que colaboren con la tarea de control de precios en los barrios, pero “no tenía armado que rol quería darnos” y aseguró que no supo explicar la situación del municipio “específicamente ante el tema dengue”.

La legisladora indicó que la intendenta se hizo presente durante una reunión del bloque Salta Tiene Futuro y que en la misma participaban como invitados el coordinador del Gabinete Pablo Outes y la ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa.

“El dengue es el gran problema que tenemos los salteños porque hubo un rebrote hace dos semanas con 400 casos confirmados”, explicó Juárez e invitó a la intendenta a que realmente se informe de lo que está pasando en Salta Capital.

“Entiendo que hay que hacer la cuarentena, pero el descacharrado no se está haciendo. Hay muchos problemas en los barrios con el tema de los pastos altos. Tenemos un ministro de Turismo que se contagió de Dengue. No estoy hablando de algo que no existe”, manifestó la diputada.

“No me impongan cosas donde se le da la tarea a otro. No miremos para el costado cuando tenemos los pastos altos y no estamos beneficiando a los salteños. Me parece que cada uno tiene que cumplir su rol y no trabajar para la ‘popu’”, concluyó.