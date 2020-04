Villada afirma que las propuestas del PO generan grandes discusiones y nunca llegan a nada

Por Aries, Villada remarcó que quienes tengan limitaciones, quienes realmente no puedan o simplemente por cuestiones de convicción interna no quieran aportar, no están obligados a hacerlo.

Sin embargo, aclaró que saben que hay empleados que están sus casas y quieren aportar de alguna manera y colaborar con los emprendedores cuyos negocios se encuentran complicados por las restricciones de la cuarentena contra el coronavirus Covid 19.

Por esta razón, Villada aclaró que si tuvieran otra forma de llevar adelante la creación del fondo, la utilizarían porque el objetivo es que esto se concrete con el pago del sueldo de abril en mayo.

Resaltó que podrían hacer lo que se propone desde el Partido Obrero, en referencia a la implementación de nuevos impuestos a grandes empresas, pero eso terminaría en una discusión que llevaría 6 años y no quedaría en nada.

El funcionario manifestó que todo surgió porque en la ayuda que implementa el Gobieron nacional se ponen muchos requisitos que las empresas salteñas no pueden cumplir algunas.

“No vamos a dejar de hacer nada porque sabemos que sostener la medida de cuarentena tiene un pilar fundamental que es ayudarnos. Si no logramos que la gente que la pase mal tenga un alivio, será difícil sostener esto en el tiempo”, afirmó Villada.