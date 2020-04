Abril abrió con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal que aseguró que la irrupción del COVID-19 profundizará la caída de la recaudación y consecuentemente de la coparticipación. Dos meses consecutivos de caída de ingresos y crecimiento de gastos por la pandemia no le dejan a las provincias otro camino que el de la emisión de bonos, letras o títulos para cancelar obligaciones.

Esto se venía venir luego que el lunes pasado el Gobernador de Córdoba anunciara la emisión de un título de cancelación de obligaciones que la provincia usará para pagarles deudas a sus proveedores y contratistas y que podrá ser utilizado para el posterior pago de impuestos provinciales. También podrá utilizarse como garantía en bancos, emplearse para presentarse a licitaciones y ser una alternativa de inversión. Si bien se aclaró que no es una cuasimoneda porque no está pensada para transacciones comerciales, no se descarta que quienes lo reciban terminen en algún momento haciéndolo circular por ese circuito.

Precisamente esa es la idea que insinuó Gustavo Sáenz, en declaraciones periodísticas, cuando señaló que echaría mano a esta herramienta para pagar deudas viejas, que son abultadas y las heredó de la gestión anterior. Tal necesidad había sido advertida por Aries por Félix Piacentini, especialista en economías provinciales y regionales del país, quien cuestionó el manejo fiscal de Juan Manuel Urtubey como gobernador. Había indicado que tuvo años muy malos, sobre todo hacia el final de su última gestión, cuando los resultados de los ejercicios fueron negativos y no llegaron a cubrir gastos corrientes. Ello exigió un esfuerzo de contención de gasto público y un aumento en la alícuota de Ingresos Brutos, cargando el peso de la corrección en sector privado y desestimulando la producción.

El precario equilibrio fiscal se rompió y solo queda la asistencia por parte del Gobierno Nacional, ya sea a través de transferencias o de endeudamiento con el Tesoro. Es lo que se gestionó el martes último, cuando se anunció la habilitación de un fondo a distribuir entre las 24 jurisdicciones, por unos 120 mil millones de pesos.

Los expertos en federalismo fiscal venían advirtiendo la necesidad de hallar una solución ordenada y consensuada, para evitar que los estados del interior tomen medidas por su cuenta, especialmente de naturaleza recaudatoria o de emisión de moneda espuria. Se sabe que la recaudación en marzo no cayó por el coronavirus, sino por la falta de liquidez por lo que en abril, el descenso será más profundo porque registrará el impacto del parate de la cuarentena.

Otro dato no menos preocupante es la creciente emisión monetaria, que tiene el límite de una hiperinflación al fin de la emergencia sanitaria. En consecuencia, no hay mucho espacio para salidas saludables o de bajo riesgo. Los especialistas sugirieron que las provincias no cobren impuestos, que los privados se garanticen el pago de los salarios y la Nación transfiera a los gobernadores un adelanto como préstamo a pagar hacia fin de año. Todo ello para superar la crisis de estos días. Sin paritarias ni pago de deudas.

No parece suficiente.

Salta, 09 de abril de 2020