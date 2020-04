Confirman el primer caso de Covid 19 en el fútbol argentino

La noticia fue confirmada por el propio club a través de las redes sociales y luego Elkin confirmó que estuvo en Chile, entre el 11 y el 12 de marzo, para participar de un Congreso de medicina. "El Club Sportivo Belgrano comunica que el Jefe Médico de la institución, Dr. Daniel Elkin ha dado positivo de Covid-19. Desde el club le deseamos una pronta recuperación", afirmó a través de las redes sociales la institución cordobesa.



Pese a que en ese momento ese vecino país no había sido declarado "de riesgo", Elkin aclaró que cumplió con la cuarentena y todos los pasos correspondientes. "Lo que está circulando es real, pero nunca tuve síntomas. El lunes 16 de marzo entro en cuarentena porque lo ponen como país de circulación, termino la cuarentena, salgo y este domingo me llamaron y me avisaron que en el curso en el que yo fui uno de los médicos que había viajado y es de Córdoba dio positivo", sostuvo. Entonces, recién en ese momento le realizaron el hisopado y, después de 24 días dio positivo, por lo que "se supone que sigue siendo el contacto de Chile".

"Eso lo va a estudiar la gente de epidemiología, todo ese tema lo van a manejar ellos, pero en realidad yo nunca tuve síntomas de nada, el hisopado es porque un médico que estuvo en el mismo curso que yo dio positivo y a todos los que habíamos viajado nos hicieron el hisopado", explicó