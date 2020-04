Mónica Juárez a Lucas Godoy: “Deje de cumplir con el mandato familiar avariento de pensar en Usted”

La diputada provincial Mónica Juárez cruzó en su cuenta de Facebook al diputado nacional del Frente de Todos Lucas Godoy, luego de que se filtrara un audio de éste sugiriendo que los fondos que enviaron desde Nación, “estos tipos (por el Gobierno Provincial), ya se la gastaron”.

En el audio, Godoy (h) informa que 324 millones de pesos para bolsones fueron girados por la Nación para los municipios, pero que Provincia no los repartió.

Fue la legisladora provincial Juárez quien publicó una carta abierta destinada al diputado nacional kirchnerista a quien responsabilizó de la actualidad que atraviesa el norte provincial por su pasado como diputado de las filas de Juan Manuel Urtubey.

“Le recuerdo que Usted fue parte de quienes levantaron la mano en votaciones que, dejaron en desidia y al desabastecimiento al sistema de salud pública de los salteños, con leyes que avalaron al gobierno anterior” puntualizó Juárez.

“Lucas Godoy usted viene de casta político partidaria, le pido que deje de cumplir con el mandato familiar avariento de pensar en Usted, y deje de criticar, mire a su referente político, el presidente de la Nación que, sin caer en mezquindades logró unir a todo el arco político partidario en pos de salvar vidas” le retrucó al diputado nacional la legisladora.

La Carta:

Señor diputado, me dirijo a Usted con el fin de pedirle sea respetuoso de los “tiempos de pandemia” que vive el mundo.

Irónicamente sé que pedirle a Usted que se ubique es redundante, ya que es algo que Usted y su familia conocen muy bien, pero esta vez le pido se ubique en no manchar la enorme tarea que está haciendo el Gobernador, al que elegimos la mayoría de los salteños. Un hombre que, arriesgando su propia vida, sale a la calle a cumplir con su responsabilidad.

Le recuerdo también, que, a diferencia de otros, no sale de su vivienda para la foto con personas que están poniendo su tiempo haciendo barbijos.

El Señor Gustavo Sáenz, y para que quede claro, lo llamo “Señor”, porque el don de gente lo hace superior a los que solo portan título universitario de abogados, el sale en busca de soluciones.

Le aclaro también, que hacer política partidaria en estos momentos es indigno, cuando solo falta prender el televisor para ver la cantidad de personas que MUEREN.

Para poder resaltar la “enorme tarea que lleva adelante el Señor Gustavo Sáenz”, para CUIDAR a todos los salteños, incluidos Usted y su familia.

Usted sabe también, que no vengo de trayectoria política partidaria, y de tener una personalidad “políticamente incorrecta”, por eso con toda la convicción, puedo decirle que quizá no lo notó, pero en Argentina vivimos un MOMENTO DE UNION y que los salteños nos sentimos cuidados, algo que antes no pasaba...

Le recuerdo que Usted fue parte de quienes levantaron la mano en votaciones que, dejaron en desidia y al desabastecimiento al sistema de salud pública de los salteños, con leyes que avalaron al gobierno anterior.

Celebro que hoy recuerde a los salteños que viven en el norte, y le comento que los caciques, también existían cuando Usted era legislador provincial, solo que no se visibilizaban.

Lucas Godoy usted viene de casta político partidaria, le pido que deje de cumplir con el mandato familiar avariento de pensar en Usted, y deje de criticar, mire a su referente político, el presidente de la Nación que, sin caer en mezquindades logro unir a todo el arco político partidario en pos de salvar vidas. Hoy la provincia y la nación trabajan juntas, el presidente Alberto Fernández y el Gobernador Gustavo Sáenz llevan adelante un trabajo mancomunado.

Nuestro rol como legisladores es cuidar a los salteños, controlar y hacer leyes, en resumen, CUIDAR a los salteños.

Lo invito a seguir el ejemplo del gobernador Sáenz, ponerle el cuerpo a la lucha contra la pandemia, trabajar incansablemente y dejar de lado los egocentrismos, porque en definitiva hoy más que nunca los argentinos, los salteños, queremos la mejor de la política, en la que los dirigentes trabajemos en un solo sentido, CUIDAR A NUESTRO PUEBLO.

Mónica Juárez

También

Legisladora de los salteños