Central Norte espera atento

Mientras se transita el aislamiento preventivo, social y obligatorio por la pandemia y se espera la definición sobre cuándo se volverá a jugar al fútbol, en AFA ya trabajan con un bosquejo de definición de los ascensos que se aplicaría en caso de que se vuelva a jugar a fines de mayo o junio. En caso de que se vuelva a la competencia oficial en agosto, la decisión que se tome en Viamonte va a ser otra.

Cabe aclarar que si no se pudiera volver a jugar al fútbol hasta agosto, la decisión va a ser otra. Aunque hoy el presidente Alberto Fernández admitió que es probable que de a poco el fútbol pueda retornar, aseguró que no será antes de mitad de mayo. Además, remarcó que el regreso será sin público durante “muchos meses”.

El sistema en el Federal A, que tiene dos zonas al igual que la Primera Nacional (la única diferencia es que el principal torneo de ascenso tiene dos zonas de 16 equipos y el Federal tiene dos grupos de 15). Todavía no hay una definición respecto a la categoría que da cupo para el Federal A, el Torneo Regional Amateur.

En cuanto a los descensos, nadie bajará de categoría, tal como pasará en la Primera. En Viamonte, piensan que por lo irregular del tránsito de la temporada, ningún equipo merece perder la categoría, por lo cual en todas las divisiones habrá dos ascensos y ningún descenso. A diferencia de la Primera División y la Primera Nacional, esto no generará un efecto de engrosamiento de otras categorías; la Superliga en la próxima temporada se jugará con 26 equipos y, podría llegar a 30 equipos para 2022. La Primera Nacional, por su parte, pasaría a jugarse con 34 equipos (suben dos a la Liga, y desde Primera B Metropolitana y el Federal A, ascienden dos por cada divisional).

Estos cambios terminarán de cocinarse la próxima semana y luego deberán ser avalados por en la Asamblea de AFA del próximo 19 de mayo, donde también deben refrendarse los cambios en el torneo de Superliga.

Federal A:

Minitorneo 1: De aquí saldría uno de los ascensos a la Primera Nacional.

De estos dos cruces saldría un finalista por un ascenso:

Güemes (SdE) (1º Zona 1) – Olimpo (8º Zona 2)

Sarmiento (Resistencia) (2º Zona 1) – Sansinena (7º Zona 2)

De estos dos cruces saldría el otro finalista por un ascenso:

Chaco For Ever (3º Zona 1) – Juventud Unida (San Luis) (6º Zona 2)

Sportivo Las Parejas (4º Zona 1) – Ferro (General Pico) (5º Zona 2)

Los ganadores de ambas llaves se enfrentarían en la final que definiría uno de los ascensos a la Primera Nacional. La final sería: Güemes / Olimpo / Sarmiento / Sansinena vs Chaco For Ever / Juventud Unida / Sportivo Las Parejas / Ferro (General Pico).



Minitorneo 2: De aquí sale el otro de los ascensos a la Primera Nacional.

De estos dos cruces saldría un finalista por un ascenso:

Villa Mitre (Bahía Blanca) (1º Zona 2) – Defensores de Villa Ramallo (8º Zona 1)

Deportivo Madryn (4º Zona 2) – Central Norte de Salta (5º Zona 1)

De estos dos cruces saldría el otro finalista por un ascenso:

Deportivo Maipú (2º Zona 2) – Douglas Haig (7º Zona 1)

Huracán Las Heras (3º Zona 2) – Defensores del Pronunciamiento (6º Zona 1)

Lo ganadores de ambas llaves se enfrentarían en la final que definiría uno de los ascensos a la Primera Nacional. La final sería Villa Mitre / Defensores de Villa Ramallo / Deportivo Madryn / Central Norte vs Deportvo Maipú / Douglas Haig / Huracán Las Heras / Defensores del Pronunciamiento.