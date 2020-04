Otorgan el arresto domiciliario a D'Elía de manera transitoria

El Tribunal Oral Federal (TOF) 6 concedió hoy, de manera transitoria, el arresto domiciliario al dirigente político y social Luis D´Elía, que podrá comenzar a cumplirlo cuando sea dado de alta del Sanatorio Anchorena, donde fue trasladado ayer por la noche con un cuadro febril desde el penal de Ezeiza, informaron fuentes judiciales.



En una resolución a la que accedió Télam, la jueza del TOF 6, Sabrina Namer, concedió hoy el arresto domicliario del dirigente debido a "los síntomas presentados por el detenido, la falta de certeza sobre la posible necesidad de dejarlo internado un tiempo" y ante la "necesidad o no de efectuarle estudios vinculados al Covid-19" o "de hacerle otro tipo de estudios extramuros".



La jueza también dispuso la medida con el fin de "impedir que se pongan en riesgo con posibles idas y vueltas al penal, los efectos logrados con las medidas de aislamiento ordenadas por las autoridades en las unidades del Servicio Penitenciario Federal".



No obstante, la magistrada aclaró que la medida es "transitoria, y hasta tanto cesen las razones" por las cuales se vio "en la situación de adoptar esta medida excepcional" ante la pandemia del coronavirus.



En su fallo, Namer ordenó que, una vez "externado del Sanatorio Anchorena", en el barrio porteño de Recoleta, donde se encuentra internado desde anoche, D´Elía sea conducido a su domicilio de la calle Colombres 1026, también de la Ciudad de Buenos Aires, con la modalidad del arresto domiciliario y "con la aplicación de dispositivos de monitoreo electrónico".



Ayer, la Cámara Federal de Casación Penal había dispuesto que se vuelva a analizar la posibilidad de conceder la prisión domiciliaria a D’Elía, por poder encontrarse en riesgo su vida en la prisión, debido al avance de la pandemia del coronavirus.



La decisión fue adoptada por la sala de feria del máximo tribunal país luego de que la defensa de D'Elía informara, entre otras cosas, que anoche presentó un cuadro febril de 38,5 grados y que se encontraba con “dolor en todo el cuerpo”.



El dirigente social fue trasladado al Sanatorio Anchorena, donde tiene su historia clínica, con un cuadro de anginas, según informaron fuentes judiciales.



D´Elia se encuentra detenido en el penal de Ezeiza, tras haber sido condenado a 3 años y 9 meses de prisión por la toma de una comisaría en el barrio porteño de La Boca, en 2004, e integra el listado de presos que conforman la población de riesgo en relación al avance del coronavirus, confeccionado por el Servicio Penitenciario Federal.



En la resolución de los jueces Mariano Borinsky, Daniel Petrone y Juan Carlos Gemignani se tuvieron en cuenta los distintos informes médicos obrantes en la causa que advierten sobre el complicado estado de salud que presenta D’Elia.



En el fallo de ayer se señaló además que D’Elia es un paciente coronario, diabético, revascularizado, con isquemia peri necrosis, que requiere tratamiento anti isquémico completo, actividad física programada y control de stress físicos y psíquicos.



Los jueces sostuvieron que el complicado estado de salud de D’Elía, sumado a que tiene 63 años, lo coloca en una situación de suma vulnerabilidad frente al a pandemia del COVID-19; aunque resaltaron que la propagación del coronavirus a los actuales niveles y su estado de pandemia, resultaron posteriores a la resolución que había denegado en primera instancia el arresto domiciliario de D’Elía.



Hace dos semanas, la jueza Namer había rechazado el pedido de prisión domiciliaria que había formulado la defensa de D'Elía.



En ese momento, la jueza se había basado en un informe médico elaborado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF).



La defensa de D'Elía había presentado previamente un recurso de hábeas corpus, en el que denunciaba que en el penal no recibía los medicamentos adecuados; y, después del primer fallo de Namer, apeló a Casación, recurso que resolvieron ayer los jueces de Casación Penal.

