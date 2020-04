ReformaConstitucional | Especialista sugiere debatir sobre el sistema electoral y la Bicameralidad

El abogado especialista en Derecho Constitucional y docente, Omar Carranza, consideró que en la actualidad no representa una urgencia avanzar en una reforma de la Constitución de Salta porque hay otras prioridades como el combate del Coronavirus Covid 19.

Por Aries, Carranza aclaró que en la actualidad hay prioridades más graves, a tal punto de calificarlas como gravísimas, en referencia a la pandemia pero agregó que siempre es necesario actualizar los textos.

En este sentido, agregó que es necesario considerar el sistema electoral de la provincia, porque es un tema serio profundo que todas las fuerzas políticas deberán tratar.

“No me parece que en una futura enmienda constitucional puede estar fuera de consideración este tema, si somos serios por supuesto”, manifestó Carranza.

Otro punto que consideró será polémico y debe ser discutido es la Bicameralidad de la provincia, si es necesaria o no, si se superponen ambas cámaras, y más.

“Habría que debatirlos junto a otras cuestiones pero en definitiva urgencia de lo que se dice si no se hace eso la vida constitucional no puede desandarse, no hay. Pero se puede tratar y hay temas que podrían debatirse muy seriamente”, sostuvo Carranza.

El especialista en Derecho Constitucional aclaró que citó estos temas a modo de ejemplo, ya que no son los únicos para abordar.

Consultado sobre la inamovilidad de los jueces de la Corte de Justicia que propone la iniciativa, Carranza sostuvo que debería estar al menos para debatir.

Finalmente expresó que el diálogo político y con diversos sectores es necesario porque los debates permiten tener una mayor legitimidad a la propuesta en la que se busca avanzar.