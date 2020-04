Moreno dijo que el discurso de apertura de sesiones estuvo falto de planes

“Se limitó a decir cómo encontró económicamente a la provincia, qué es lo que pasó con la salud, con la pobreza, la salud y la educación. Habló de que le está costando dormir y que no tuvo ningún día de descanso por la desnutrición, el dengue y el coronavirus”, dijo Moreno y añadió que le pareció bien que Sáenz no haya dicho su plan de Gobierno porque ahora hay otras prioridades.

El legislador sostuvo que entiende el planteo del Gobernador porque hoy no tenemos un presupuesto, la economía está en recesión y la recesión va a ser grave, por lo cual “no le van a quedar muchas posibilidades de hacer”.

Al contrario, criticó que el gobernador haya priorizado el proyecto de reforma constitucional afirmando que es una iniciativa “totalmente fuera de lugar y de contexto”.

“Me preocupa muchísimo más los casos de coronavirus que ya tenemos en la provincia”, dijo Moreno y agregó que se debió tocar temas como la recesión, la economía y lo que va a pasar con las Pymes en Salta.

Por otra parte, el diputado Julio Moreno se refirió a la cifra informada por el Gobernador sobre el déficit de 2019 -$1444 millones-, debido a que cuando se fue el ministro Emiliano Estrada a mediados del año pasado, dijo que la situación de la provincia era ordenada pero al poco tiempo supimos que en Salta teníamos déficit.

“A mí me desconciertan estos números, ahora viene peor todavía porque se están haciendo gastos y no tenemos presupuesto. Esta falta de información me preocupa muchísimo”, dijo.