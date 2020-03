Cuestionan la exposición de Sáenz y responsabilizan de la misma a sus “aplaudidores”

En diálogo con Aries, el diputado MC por Metán, manifestó que el gobernador “no debería exponerse tanto porque como dijo el presidente, sabiamente, de la economía y de la acciones se puede volver. De un caído no”.

Además, aseguró que el entorno cercano de Sáenz no está tomando las precauciones necesarias para resguardar la salud del gobernador. “Uno de muchos años de haber participado en acciones políticas, sabe que hay dirigentes y hay aplaudidores y muchas veces los aplaudidores te hacen hacer macanas, porque no saben distinguir el tiempo de gobierno del tiempo de proselitismo. Y entonces por ahí lo mal exponen al líder y lo hacen hacer algunas cosas que no se deberían”, agregó.

Thomas señaló que “no estamos en la campaña política, justamente por el contrario esta es una campaña que nos lleva la vida” y señaló que “hay que tener la precaución necesaria para que nuestro mejor jugador no se caiga”.

Señaló que tanto el Gobernador como el presidente, fueron elegidos para un período de cuatro años, en consecuencia no son líderes que se reemplazan fácilmente.

“La organización de estas actividades, que son propias de la organización de la gobernación, tienen que tener una mayor visión y un mayor cuidado para no exponer tanto al gobernador”, concluyó.