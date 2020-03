La oposición pide participar de la toma de decisiones de Nación

El economista indicó que el gobierno nacional “se maneja con discrecionalidad sin la incorporación y la intervención del Congreso”. También, destacó que es necesaria “la presencia de figuras representativas de la oposición para que las medidas que se toman, aunque sean equivocadas, estén plenamente respaldadas por un consenso político”.

“Son bienvenidas y valoradas las medidas que tienden a la protección de la de la ciudadanía, pero yo lo que no comparto es que esa protección se traduzca por un lado en un aislamiento de cada una de las personas porque eso justamente rompe esta característica fundamental que tiene la economía que es la interrelación”, apuntó.

Antonelli señaló que, para la sociedad, las medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia “suena como que tengo ingreso y no tengo que trabajar”. “Nos gusta más estar de vacaciones que trabajar. No en vano decimos ‘Gracias a Dios que es viernes’ y no ‘Gracias a Dios que es lunes’”, explicó.