"El Gobierno ha puesto un vallado a su alrededor para aislarse políticamente", dijo Chibán

"El Gobierno ha puesto un vallado alrededor suyo, lo mismo hizo el poder Legislativo, después de comunicarnos por whatsapp la suspensión de actividades vimos en las redes que el presidente de la Cámara se reúne con ministros y diputados del oficialismo", planteó Chibán.

Consideró que el gobernador buscó "aislarse políticamente" e indicó que entienden que tal actitud no es la correcta porque "denota visión distorsionada de la democracia". Comparó este panorama con lo que ocurre a nivel nacional donde el presidente Alberto Fernández se muestra junto a líderes de la oposición.

"Las personas que creemos que la democracia enriquece el diálogo, tenemos muchas medidas y muchas cosas para decirles al gobernador y sus ministros", sostuvo el diputado y añadió que se ha creado un comité de crisis en el ámbito de la gobernación y del ministerio de Salud donde hay una ministra que está desbordada.

Indicó que las medidas que se toman se las hacen sin la apertura necesaria para que las mismas puedan mejorar y que no sólo los diputados de la oposición sino también algunos intendentes plantean que no se los atiende.

"La discusión se debería dar puertas adentro con todo el arco político de representación legislativa para que las medidas que se tomen sean avaladas por todos, así se resuelven las cuestiones de Estado en una democracia seria, no pueden haber propuestas de legisladores como si estaríamos en una campaña electoral", expresó Chibán.

Por otra parte, el diputado consideró que ante la petición de que el Ejército realice tareas de seguridad, que "el Presidente ya le ha contestado al gobernador Sáenz, nada amerita salir del Estado de Derecho, no hay ninguna situación que lo amerite. Los gobernadores tienen su fuerzas de seguridad y en ningún momento se las ha visto desbordadas, a lo sumo se puede implementar la presencia en las fronteras, nada más".