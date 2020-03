Con personal reducido, Aguas del Norte trabaja para garantizar el servicio en toda la provincia

Debido a la cuarentena obligatoria, Aguas del Norte ha reducido en un 75% su personal, informó el presidente de la empresa, Luis María García Salado, “incluye personal administrativo y mayores de 60 años, pero tenemos que garantizar el servicio esencial de agua y saneamiento de cloacas”, indicó.

Detalló que, normalmente, el trabajo se desarrolla en tres turnos – mañana, tarde y noche – con cuatro equipos por la mañana, cuatro por la tarde y dos por la noche, ellos, conformados por cuatro integrantes. Bajo esta modalidad de emergencia, la cantidad de operarios en los equipos ha bajado a dos o tres por cada uno y a la noche solo se ha dejado una guardia para urgencias.

Sostuvo el funcionario que, hoy por hoy, las tareas están concentradas en garantizar el suministro de agua en los hospitales y en las entidades afectadas al protocolo de emergencia, así como también al saneamiento de cloacas.

“Trabajamos para garantizar la presión en el hospital Papa Francisco, es probable que tengamos que colocar una cañería sobre la calle del pozo directamente al edificio”, adelantó García Salado.

El operativo también incluye los dos hoteles incautados al narcotrafico puestos a disposición de la emergencia por el Poder Judicial; en ese caso – apuntó – realizando un relevamiento de las cañerías en ambos edificios.

Ya en el interior de la provincia, el titular de Aguas del Norte informó que se están construyendo tres pozos de agua: Salvador Mazza, Rosario de Lerma y General Mosconi.

Por otro lado, García Salado brindó un panorama general de la empresa: “La recibimos casi con 200 millones de pesos de déficit. Hay que tener en cuenta también que la tarifa está desactualizada en un 39% ya que la última actualización fue en agosto de años pasado, de todas formas, esto no significa que vayamos a actualizar la tarifa”.

Negó, en tanto, que exista una deuda en el pago de las horas extras a los trabajadores y aseguró que las mismas fueron pagadas con el sueldo de febrero.

“Ahora, sí se deben guardias rotativas del mes pasado”, aclaró.

Se incrementó el precio de los químicos para el saneamiento del agua, también la tarifa de EDESA y se alquilaron maquinas por un monto de 27 millones de pesos para la emergencia socio sanitaria en el norte provincial, añadió el titular de la firma.

“La empresa no tiene una sola maquinaria pesada y hay que alquilarlas. La empresa, no fue desmantelada, pero no existió inversión y hoy necesitamos eso. Tenemos que salir a comprar bombas porque no teníamos en stock, no había planificación”, disparó García Salado y sentenció: “Hay obras que se les dio anticipo y no se iniciaron, hemos rescindido algunos contratos”.