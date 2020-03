Florencia Kirchner regresará a Buenos Aires tras un año en Cuba

Florencia Kirchner volverá a Buenos Aires. Lo anunció su mamá, Cristina Kirchner, a través de un hilo de mensajes en redes sociales. “Ella junto a sus médicos y sus médicas lograron restablecer parte de su salud perdida y hace un tiempo vienen trabajando su regreso a casa. Pero ya se sabe, nada es tan sencillo. Por eso Flor me pidió que la venga a buscar para ayudarla... sentía que sola no iba a poder", aseguró la ex vicepresidenta.

Según informó, volarán en las próximas horas en la conexión semanal que realiza Cubana de Aviación con la Argentina. Llegarán al país en medio de la cuarentena obligatoria ordenada por el presidente Alberto Fernández para evitar la propagación del coronavirus. Si bien tiene libertad para movilizarse porque los funcionarios están dentro de los exceptuados del decreto, la ex jefa de Estado aseguró que cumplirá con aislamiento de 14 días en su casa.

La vicepresidenta informó públicamente la enfermedad de su hija en marzo de 2019 a través de un video. “Mi hija, Florencia, producto de la persecución feroz a la que fue sometida, empezó a tener severos problemas de salud. El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud”, dijo.

Durante 2019 y los primeros días de 2020, CFK realizó varios viajes a la Isla para visitarla, incluso durante la campaña presidencial. Sin embargo, no se conocieron imágenes hasta febrero de este año, cuando la cineasta abrió una cuenta en Instagram.

Florencia Kirchner enfrenta en la Justicia argentina imputaciones en las causas “Hotesur” y “Los Sauces”, acusada de integrar una presunta asociación ilícita (con su mamá y su hermano Máximo entre otros) y de realizar supuestas maniobras de lavado de dinero. El año pasado, ante un requerimiento del Tribunal Oral Federal 5, los médicos cubanos que la atienden enviaron una carpeta con consideraciones generales sobre la enfermedad que sufre. Fue diagnosticada de un trastorno de estrés postraumático y un linfedema ligero de miembros inferiores.

Infobae