Romero critica a los diputados y dice que él sí va a donar plata a Salta

El Senador nacional va a destinar un porcentaje de su dieta al laboratorio salteño para la detección del Covid-19, aunque todavía no está oficializado que Salta vaya a realizar esos estudios.

El senador nacional por Salta, Juan Carlos Romero, anunció a través de su cuenta de Twitter que va a colaborar al sistema de salud salteño donando su dieta como legislador nacional y consideró que los diputados debían destinar los $100.000 que les dio la Cámara en el mismo sentido.

“El monto de 100.000 pesos que recibieron los siete diputados nacionales por Salta para otorgar subsidios, deberían haber sido donados en la Provincia, ya sea al sistema de salud o al laboratorio que realizará los controles” tuiteó el senador Romero.

Si bien no hay confirmación de que Salta vaya a realizar los estudios por Covid-19, el exgobernador indicó en su red social que “En el Senado no se adjudicó ningún monto extra por lo que he decidido donar de mi dieta ese monto ($100.000) para el laboratorio que hará la detección del coronavirus”.