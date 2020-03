“Está pintada la Legislatura en medio de esta crisis” dijo Del Plá

“Yo fui electo diputado. Tengo un mandato popular. No me puedo meter en cuarentena política. Yo tengo un mandato que no admite ninguna cuarentena sino ¿para qué me eligieron?”, aseguró el diputado. Además, aseguró que con este pedido no se busca incumplir con la cuarentena que se pidió a nivel nacional, sino que “Habrá que tomar las medidas que hagan falta para que esto se pueda hacer sin que nuestra salud corra peligro”.

En referencia al personal de la Cámara, afirmó que “no puede estar clausurada la Legislatura en este sentido. Otra cosa es que se proteja los empleados de la Legislatura que no es imprescindible que estén allí. No hay porqué dañar su salud para hacerse cargo de tomar iniciativas políticas ante una crisis”, expresó el referente del Partido Obrero.

“Hace 5 días le pedí apero que la ministra de Salud que venga la Cámara ¿Por qué no viene? No viene no porque no se pueda hacer por razones sanitarias. No viene porque no quiere someter a un debate público lo que el Gobierno está haciendo y no quieren escuchar los planteos que tenemos para hacer por ejemplo nosotros. Entonces está pintada la Legislatura en medio de esta crisis”, finalizó el legislador.