“Por la ruta 40, los turistas no vuelven”, advierten intendentes

Sostuvo que los jefes comunales de Cachi y Molinos lograron gestiones del Gobierno de la Provincia pero recordó que Nación, cuando Mauricio Macri era presidente, prometió la repavimentación y nunca la cumplió. “Estuvimos todos reunidos con la gente de Turismo y Vialidad de la Nación. Entusiasmadísimos salimos con la noticia de que en 2019 empezaba la pavimentación del tramo Cachi-San Carlos”, recordó y aclaró que “nada de eso pasó”.

Preocupado por la situación, el intendente expresó que “el circuito Valle Calchaquí es uno de los corredores más importantes antes a nivel turístico que tiene la provincia y que hoy en día no tenga pavimento es una lástima”.

El mandatario se mostró preocupado por el deterioro de las rutas 40, 33 y especialmente la Ruta 42, de la cual el municipio recibió numerosas quejas de los turistas por el estado actual y explicó que “es muy probable que esta gente no nos recomiende y que en los próximos años no vuelva hasta que no tenga la seguridad de que el camino está bien”

“Uno entiende que hay una transición y que hay un montón de problemas pero creo que estas cosas no pueden pasar”, finalizó el intendente.