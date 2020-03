“No podemos tener una Universidad de Administración Pública mientras se nos mueren chicos desnutridos”, dijo David

“Es una provincia que en los últimos años ha duplicado la cantidad de empleados públicos y ha disminuido notablemente la inversión”, señaló.

Además, sostuvo que “nos hemos acostumbrado a que haya gente haciendo colas varias horas tratada como perro y nos parece normal, a que los bancos atiendan como la mona, a que las calles estén rotas, a que la gente pague una obra social y después en el médico paga plus de plus. Si el Estado no brinda un buen servicio al ciudadano vamos por mal camino”.

Criticó también que el agua haya subido notablemente y nos damos el lujo de tener barrios o municipios sin el servicio por varios días.

“Siempre pongo como ejemplo si es necesario que en Salta haya una universidad de la Administración Pública con un gasto, mientras se nos mueren chicos por desnutrición, algo tenemos que priorizar”, planteó.