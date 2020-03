Biscay invicto en River

Gallardo padece un cuadro de anginas y no viajará a Quito, por lo que el entrenador de River ante Liga será Matías Biscay, este miércoles a las 21.30 por el inicio del Grupo D de la Copa Libertadores.

El ayudante de campo del Millonario debió reemplazarlo en diez oportunidades por diversas sanciones. Las más recordadas son las finales de América ante Tigres (3-0 en el Monumental) y Boca (2-2 en La Bombonera y 3-1 en el Bernabéu).

En total, el principal colaborador del Muñeco obtuvo cinco victorias y cosechó igual cantidad de empates, sin derrota alguna. El último partido fue el 13 de marzo de 2019, en un 0-0 a puertas cerradas ante Palestino por el certamen continental.

El historial de Biscay como DT:

12/03/2015 (V) | 1-1 vs. Juan Aurich (Libertadores - fase de grupos)

08/04/2015 (V) | 2-2 vs. Tigres (Libertadores - fase de grupos)

05/08/2015 (L) | 3-0 vs. Tigres (Libertadores - final, vuelta)

22/10/2016 (L) | 1-0 vs. Atlético de Rafaela (Primera División)

29/08/2018 (L) | 3-0 vs. Racing (Libertadores - octavos, vuelta)

30/10/2018 (V) | 2-1 vs. Gremio (Libertadores - semifinal, vuelta)

11/11/2018 (V) | 2-2 vs. Boca (Libertadores - final, ida)

09/12/2018 (N) | 3-1 vs. Boca (Libertadores - final, vuelta)

06/03/2019 (V) | 1-1 vs. Alianza Lima (Libertadores - fase de grupos)

13/03/2019 (L) | 0-0 vs. Palestino (Libertadores - fase de grupos)