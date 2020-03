De lo expuesto durante un poco menos de una hora se concluye que la intendente capitalina va a intentar fortalecerse en un contacto directo con los vecinos, por lo menos en un primer tramo. Es lo que permitiría que se cumpla su propósito de gobernar desde la periferia al centro sobre los tres ejes descritos en su primer discurso de apertura del período ordinario de sesiones de un cuerpo con el que no ató ningún lazo, según el testimonio de buena parte de sus miembros. Se trata de lograr una ciudad conectada, solidaria e inclusiva, con un gobierno transparente y sostenible.

Entre la hojarasca con el que se abultan los mensajes de los Ejecutivos en la puesta en marcha de los cuerpos legislativos, como el compromiso de hacer de Salta una ciudad más justa con oportunidades para todos, se mostró el domingo el afán por desactivar toda sospecha sobre una relación tensa con el Gobernador de la Provincia. No ayudó a ese propósito la ausencia el mandatario y de los más conspicuos referentes de su gabinete. Salvó la parada el Vicegobernador, cuya veteranía política cubre las falencias de armadores impetuosos e inexpertos.

Parándose por encima de lo evidente, la jefa comunal dijo saber que hay quienes agitan “fantasmas internos” cuando se está trabajando codo a codo con el Gobierno Provincial para resolver los problemas de esta ciudad. También reconoció que no cae bien a algunos pese a que en su gestión hay espacios para todos los sectores porque lo que tiene entre manos demanda soluciones de fondo. No es momento para las cuestiones personales, que no deben abandonarse sino ubicarse en otro plano, según su perspectiva.

Con múltiples demandas -algunas históricas- y sin recursos, hizo una convocatoria a hacer las cosas diferentes, aunque las obligaciones sean las mismas: bacheo, enripiado y pavimentación, por ejemplo. También es lo mismo el enunciado de un gobierno más eficaz con mayor control sobre los recursos y un gasto más racionalizado. La diferencia la hace la creación del Primer Observatorio de Datos Estadísticos Socio Urbanos de la Ciudad o las Mesas de Participación Vecinal, que ya empezaron con la intendenta a la cabeza y quizás terminen con algún funcionario de tercera línea poniendo el lomo para achicar la distancia entre las pretensiones y los resultados.

También es novedosa la posibilidad de tener un Código de Convivencia para lograr una ciudad más ordenada o fomentar el desarrollo económico a través de la capacitación y el emprendedurismo. Sobre este último propósito ya se dio un paso con la creación del Ente de Desarrollo Económico, Formación y Capacitación para la Promoción de Empleo, mediante Decreto 59, del 6 de febrero pasado.

Hay mucho trabajo por delante y se necesitan muchas manos. La invitación a la participación no debe debe ser letra muerta del discurso del 1 de marzo.

Salta, 02 de marzo de 2020