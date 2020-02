Nicolás Trotta: "No podemos estar persiguiendo a un adolescente porque fuma marihuana"

El ministro de Educación Nicolás Trotta dijo que el Estado "no puede estar persiguiendo adolescentes porque fuman marihuana", al respaldar la despenalización del consumo de esta droga. Además recomendó analizar la experiencia de Uruguay, tras la legalización.

Dijo que se trata de "cuestiones que hay que debatir y ver las experiencias de otros países" y habló de la necesidad de tener "una política preventiva y un Estado que luche contra el crimen organizado".

En esta línea, se refirió al caso de Uruguay. "Allí se avanzó en la legalización de la marihuana, y funciona. Entonces veámoslo, ya que la mirada del Estado debe ser inteligente. Tenemos que ser conscientes de que no se puede estar persiguiendo y criminalizando a un adolescente porque fuma marihuana", afirmó en diálogo con Radio La Red.

La posición de Trotta coincide con la de su par de Seguridad Sabina Frederic, que en diciembre pasado dijo que "hay que avanzar hacia la regulación del consumo de cannabis". Aclaró que sería para "drogas blandas, no duras", porque la Argentina "no está preparada" para eso, al hablar en declaraciones a radio Metro.

El mes pasado además la funcionaria mantuvo las primeras reuniones con el denominado Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, un conjunto de 28 organizaciones entre las que figuran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, Intercambios Asociación Civil y Mamá Cultiva.

El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni también se mostró a favor de regular el consumo de todas las sustancias psicoactivas que sean "drogas blandas" y hasta se mostró dispuesto a habilitar la "producción del cannabis". "A partir del fallo Arriola, en la Argentina la tenencia de droga para uso personal no es un delito, está legalizada de hecho, pero la tenencia para comercialización es un delito", diferenció, en una entrevista a A24.

Además llamó a modificar la actuación de los efectivos en esos casos. "La ley le dice a la policía que si alguien está consumiendo droga está cometiendo un delito, pero no tiene que interpretar la ley. Quienes lo hacen son los jueces, que decidieron a través del fallo Arriola que la tenencia para consumo no es delito. Por lo tanto, debemos trasparentar y aggiornar todo para que no tengamos estas interpretaciones", afirmó.

Fuente: TN