Piden médicos, enfermeros e insumos por el dengue

La trabajadora de la sanidad y dirigente social de Orán, Ramona Riquelme, se refirió a la alerta emitida por el Ministerio de Salud de la Nación por la posibilidad de un brote de dengue en la primera quincena de marzo y afirmó que no están “preparados ni equipados”.

“Faltan médicos, enfermeros e insumos”, dijo Riquelme y cuestionó la falta de estructura edilicia en el hospital del departamento, como en los centros de salud.

“La guardia está abarrotada, no hay camas, no hay sábanas, no hay medicamentos y sólo tenemos dos médicos”, dijo Riquelme.

Por último, pidió que el Gobierno de la Provincia aplique una política sanitaria distinta porque los ciudadanos están cansados de lo mismo: “estamos olvidados”, advirtió.

Por otra parte, Ramona Riquelme sostuvo que hay “circo” en materia sanitaria en el norte de la Provincia porque “no cambió nada”.

“Hasta que no haya una importante inversión, no va a cambiar nada”, dijo la trabajadora de la sanidad y contó que el hospital de Orán se inunda cada vez que llueve, las puertas de las ambulancias se desprenden en movimiento y que “nadie hace nada”.