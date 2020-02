El FMI le respondió a Cristina: "El préstamo no viola los estatutos, por lo que no puede haber quita"

Lo hizo su vocero, Gerry Rice. "No está permitida por los estatutos, y no solo en el caso de la Argentina", explicó. Destacó el diálogo con el gobierno de Alberto Fernández.

Mientras que en Buenos Aires una misión del FMI audita las cuentas públicas, en Washington el vocero de ese organismo, Gerry Rice, rechazó que se pueda aprobar una quita sobre la deuda del país con el Fondo. "No está permitida por los estatutos, y no solo en el caso de la Argentina", explicó.



Además, el directivo aseguró que el Fondo no violó sus estatutos al desembolsar 44 mil millones de dólares al Gobierno del ex presidente Mauricio Macri. "Puedo asegurar a todos que no hubo violación de la reglas del FMI", subrayó.

Así, Rice salió al cruce de las declaraciones que formuló recientemente la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en Cuba. Durante el último fin de semana, la vicepresidenta calificó de "préstamo ilegal" a ese crédito.

Además, dijo: "No se puede hacer una quita porque el estatuto prohíbe hacer quita". Pero también prohíbe prestar para fugar capitales. Por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no. Quiero que me apliquen el estatuto del FMI entero".

Este jueves, en una conferencia de prensa que brindó en la capital norteamericana, Rice destacó que el diálogo con la administración de Alberto Fernández es "constructivo".

"Tenemos un diálogo muy activo entre el staff técnico y el Gobierno. Caracterizamos este dialogo como constructivo. Y sigo pensándolo así: compartimos los objetivos del Gobierno para estabilizar la economía y proteger a los más débiles con un crecimiento inclusivo", enfatizó.

También, subrayó que la misión que se encuentra en Buenos Aires, "liderada por Julie Kozac y Luis Cubeddu, se encontrará con el Ministerio de Economía, el Banco Central y otros organismos del Gobierno".

"Estamos muy comprometidos para ayudar y apoyar el gobierno argentino y al pueblo tanto como podamos", garantizó.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó en la Cámara de Diputados que "hay un creciente entendimiento mutuo" con el FMI, y sostuvo que ese organismo también tiene su parte de responsabilidad en la crisis económica que sufre el país.

"Esta es una crisis en que todas las partes tienen responsabilidad, la Argentina, el FMI y los bonistas, que decidieron apostar a un modelo que fracasó, cobrando una tasa más alta de la que deberían para cubrirse por si la cosa iba mal", evaluó.

Para el funcionario, el crédito del FMI a Macri "no se utilizó en absoluto para aumentar la capacidad productiva del país sino para pagar deuda y para financiar la salida de capitales".

