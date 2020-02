La surcoreana “Parasite” hizo historia en los Premios Oscar 2020 ganando como mejor película

Cultura & Espectaculos 10 de febrero de 2020

La noche del domingo 10 de febrero no será una más para la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Porque Parasite, la obra maestra del director Bong Joon-ho, no solo es la primer película en habla no inglesa en conseguir el premio mayor en los Oscar, sino que también obtuvo la estatuilla como mejor película internacional.