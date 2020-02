Tevez:"River está en el mejor momento de su historia y Boca anda dando pelea"

El "Apache" reconoció que "con este River que gana todo no es fácil estar y pelear. Porque Boca no te deja que te relajes ya que hoy River es el mejor".

Carlos Tevez reconoció hoy que "River está pasando por el mejor momento de su historia", y aceptó que en este momento "Boca está dando pelea".

"En este que es el mejor momento de River en su historia, nosotros estamos dando pelea. Siempre dimos pelea. Pero yo también viví al mejor Boca, y River no daba pelea, no se hablaba de River. Entonces yo no pienso en River, hoy. Esa es la verdad. Pienso en estar mejor, que tenemos que jugar mucho mejor, y tenemos que lograr que la gente se identifique con el equipo", le dijo a Fox Sports el "Apache", que ayer cumplió 36 años.

"Con este River que gana todo no es fácil estar y pelear. Porque Boca no te deja que te relajes ya que hoy River es el mejor. Si el día de mañana no llegamos a ser campeones, al menos no debemos reprocharnos nada porque peleamos", agregó.

Y sobre las ganas de reivindicarse, admitió que le "gustaría una final con River. Nosotros nos preparamos para eso. Revancha ya no hay, sino un capítulo nuevo. A mí lo que me enorgullece es que damos pelea. Levantarse después del golpe y también salir campeón no es fácil", sostuvo Tevez.

Durante la charla a Tevez le mostraron un video en el que le enviaba saludos desde Italia su ex compañero en Juventus, el arquero Gianluigi Buffón, que lo trató de "amigo", y dIce que el "Apache" dijo que fue quien mejor lo "recibió" cuando llegó al club turinés.

También Tevez se refirió a Pablo Pérez, que hoy dejó Independiente para regresar a Newell's Old Boys y fue su compañero en Boca hasta el año pasado.

"Pablo es una gran persona y un enorme jugador, que se ponía el equipo al hombro cuando la gente estaba insultando. Su único problema era que se le 'salía la cadena' y en cualquier momento del partido te dejaba con 10, pero él nos decía que era algo que no podía controlar y no sabía por qué lo hacia", reveló.

Y en cuanto a su actual compañero de ataque, el colombiano Sebastián Villa, remarcó que "tiene futuro europeo. Es impresionante la velocidad que tiene. Si se tomara un segundo para levantar la cabeza y ver al compañero mejor ubicado, sería un jugador sin techo", advirtió.

También resaltó que "Guillermo (Barros Schelotto)" no lo "decepcionó", pero "sí (Gustavo) Alfaro", y destacó a (Marcelo) Gallardo, "porque supo interpretar muy bien lo que quería el hincha de River, porque conocía su ADN".

Finalmente aceptó que no le "gustó la manera en que se fue de Boca para jugar en China y la gente tenía razón en estar enojada", que fue importante para su futuro "la charla de hace unos días con (Juan Román) Riquelme", y que "el Tevez de antes no va a volver. Pero quiero demostrarme a mi mismo que estoy para seguir", concluyó.