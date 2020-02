Incendios y destrozos en Puerto Madryn y Trelew como consecuencia de los fuertes vientos

Las ciudades de Puerto Madryn y Trelew, en la provincia de Chubut, se encontraban siendo afectadas por importantes incendios forestales y algunos destrozos ocasionados por los fuertes vientos que azotaron la región, por lo que las autoridades locales le pidieron a la población cuidar el agua potable y evitar salir a la calle.

Uno de los focos ígneos más importantes se originó por la tarde de este sábado en el Parque Ecológico El Doradillo, al norte de Puerto Madryn, y tanto los bomberos como los vecinos de la zona se encontraban trabajando para contener las llamas, que amenazaban con avanzar sobre el área residencial.

El siniestro se declaró pasadas las 17:30 y ya alcanzó a varias viviendas cercanas al mencionado predio, por lo que al lugar llegaron algunos coches bomba y máquinaria vial, además de camiones especiales para garantizar el abastecimiento de agua en esa zona.

De acuerdo con lo que precisaron los medios locales, las llamas fueron incentivadas por las ráfagas de viento que azotaron esta parte de la provincia durante gran parte del día. En los operativos también trabajaban algunas motoniveladoras con el objetivo de apagar el fuego, que por la noche del sábado continuaban ardiendo.

Por otra parte, la municipalidad de Trelew informó que parte de su personal de Servicios Públicos, junto a miembros de la Guardia Urbana, colaboraban en la madrugada de este domingo con los Bomberos Voluntarios en un incendio que se desató en la zona de chacras.

Además, se desplegaron operativos en distintos puntos de la ciudad para controlar la circulación en accesos, calles y avenidas que se vieron cortados por la caída de árboles y postes de electricidad tras el intenso temporal, que también arrancó techos y antenas de algunas casas.

Por esta razón, las autoridades les solicitaron a los vecinos “restringir el uso de agua potable", dado que con los cortes de energía no se está llevando adelante el sistema de potabilización. Además, anunciaron que no iba a haber recolección de basura ese día, por lo que recomendaron no sacar los residuos a la calle.

“Se solicita a los vecinos permanecer en sus domicilios a fin de evitar inconvenientes ante las tareas que se realizan desde Servicios Públicos”, agregó la municipalidad a través de su cuenta oficial de Twitter.

El temporal también afectó a la zona del Valle Inferior del Río Chubut, donde también generó importantes daños como consecuencia de la caída de los postes de alumbrado, de carteles y de algunos techos de las viviendas cercanas.

De acuerdo con los medios locales, la tormenta se caracterizó por fuertes ráfagas de viento que por momentos superaron los 100 kilómetros por hora y que llegó a afectar, además, a los turistas que se encontraban en Playa Unión.

Fuente: Infobae