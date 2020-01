Productor agropecuario reclama ayuda al Gobierno por el granizo y las inundaciones

Señor ministro @MdelosRiosOK ayer a las 17:30 hs paso esto en mi campo . Desde entonces estoy sin luz , aparte de perder la cosecha tengo las estufas pudriéndose , 5 reclamos y Edesa a pesar que vino ahora manifiesta que no hay caminos .No sé qué hacer, me encadeno en una plaza? https://t.co/RXGMoMRrOS