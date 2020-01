Oscar Parrilli cruzó a Alberto Fernández: “No tengo dudas de que hay presos políticos”

El ex director de la AFI y actual senador por Neuquén puso como ejemplos los casos de Julio De Vido, Milagro Sala y Amado Boudou.

El ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y actual senador neuquino, Oscar Parrilli, cruzó este jueves al presidente Alberto Fernández al sostener que él no tiene dudas de que "hay presos políticos" en el país, y puso como ejemplos a Julio De Vido, la dirigente piquetera Milagro Sala y Amado Boudou.

"Hoy hay presos políticos, no tengo dudas. Más allá de si hubo hechos de corrupción o no, la manera en que están detenidos, tanto en el caso Milagro Sala como el de Julio De Vido y Amado Boudou no hay elementos suficientes en los expedientes para condenarlos", señaló Parrilli.

El presidente consideró días atrás que "no hay presos políticos" en el país sino "detenidos arbitrarios". Lo dijo en un encuentro con las Abuelas de Plaza de Mayo. Fue Estela de Carlotto quien ofició de vocera y destacó que Fernández "dice no tener presos políticos, sino víctimas de una persecución política".

En una extensa entrevista con Radio con Vos, Parrilli insistió que "si hay corrupción, que los condenen, pero no de la manera en que lo han hecho".

"Yo respeto la opinión de Alberto Fernández, no voy a condicionarlo. Es una opinión mía que hay presos políticos. Milagro Sala lo es", enfatizó el senador neuquino.

Clarín