El Ente Regulador advierte que “servicio no prestado será servicio no pagado”

El presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia, afirmó que la intención de la nueva gestión es intensificar los controles de las prestaciones de servicio pero también beneficiar al usuario que se viera perjudicado por los incumplimientos.

Aseguró que la premisa es que “servicio no prestado, debe ser un servicio no pagado” porque “es lo que corresponde por derecho”. “Si no hay un servicio de calidad de Aguas del Norte o Edesa no se debería abonar”, señaló Saravia.

Sin embargo, destacó que no buscan que nadie pague sino intensificar los mecanismos de control porque existe un “relajamiento” que perjudican al usuario.

Por último, el presidente del Ente Regulador afirmó que buscarán recuperar la confianza del usuario y anunció que en un plazo de 30 días implementarán sistemas para denunciar incumplimientos de prestaciones a través de internet.