Un acusado del atentado a la AMIA: "creo que a Nisman lo mataron para que no se sepa la verdad"

Mohsen Rabbani, principal acusado por el atentado a la AMIA, aseguró que al fiscal Alberto Nisman lo mataron para que "no se sepa la verdad" y sostuvo que Irán "no tuvo nada que ver" con el ataque a la mutual israelita que fue volada en 1994, dejando 85 víctimas fatales.

"Yo creo que a Nisman lo mataron para que no se sepa la verdad, para que no se sepa que tenía las manos vacías de acusaciones. Es probable que lo hayan inducido a Nisman a que se mate porque no tenía nada de pruebas", comentó durante una entrevista a Radio 10

Además, Rabbani opinó que el fiscal federal que fue encontrado sin vida el 18 de enero de 2018 "estuvo influenciado por Estados Unidos para hacer la denuncia, para eso le pagaban".

Rabbani, Ahmad Reza Ashgari, Mohsen Rezai, Alí Fallahijan y Ahmad Vahidi, son los iraníes acusados de estar detrás de los atentados terroristas contra la embajada de Israel y la AMIA.

Con respecto al caso, Rabbani señaló que "desde un principio los medios de comunicación argentinos dijeron 'fue Irán', ojalá se aclare la verdad". "La Justicia argentina no nos dejó aclarar nuestra posición", sentenció.

La Gaceta Tucuman