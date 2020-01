Mediante un amparo piden suspender el cobro de agua en Rosario de Lerma

Ante un caso de muerte por salmonella y la convicción de la población de que el problema está en el agua pese a los informes de la empresa Aguas del Norte, Ramos dijo que los vecinos denunciaron que una chanchería que contaminó las napas.

“Tomamos la decisión de presentar una amparo porque hay una psicosis colectiva”, indicó Ramos y remarcó que se pidió al ministerio de la Producción que actúe de oficio ante un enclave de producción porcina.

Además, recordó que a fines del año pasado, en varios barrios estuvieron alrededor de 1500 horas sin agua y explicó que pretenden agilizar la respuesta por parte de Aguas del Norte, que hace más de cinco años que no hace un pozo en Rosario.

“El amparo busca que se preste el servicio con normalidad, que se le provea agua a la gente, que no se le cobre y si hay aumentos que no se pague por un servicio que no se presta”, indicó el legislador y exintendente de Rosario de Lerma.