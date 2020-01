Central Norte ensaya ante La Merced

Esta tarde, Central Norte enfrentará a Deportivo La Merced a puertas cerradas. Medrán no quiere mostrar el probable equipo que la semana que viene debutará en la Copa Argentina ante Güemes de Santiago del Estero.

El duelo amistoso será desde las 17 en el estadio Padre Martearena. Allí, el entrenador Ezequiel Medrán empezará a delinear el “11” que el próximo jueves recibirá al conjunto santiageño por el certamen nacional. La llave se definirá en la revancha que se disputará en la vecina provincia.

Para el choque de hoy con el “Blanco”, Medrán deberá reemplazar a dos jugadores que decidieron no continuar en el Cuervo y eran titulares: los paraguayos Joel Jiménez y el delantero Ronaldo Martínez. Por cuestiones económicas, el lateral izquierdo decidió no volver a esta ciudad, mientras que el delantero optó por no extender su contrato (venció en diciembre) a la espera de saber qué hará con él Cerro Porteño, el club dueño de su pase.