El Senado convirtió en ley la Emergencia Económica

Tras 12 horas de debate, durante la madrugada de este sábado la Cámara de Senadores convirtió en ley la Emergencia Económica que había solicitado el Gobierno y que le otorga a la administración de Alberto Fernández un marco normativo para poder renegociar la deuda del Estado, actualizar por decreto las jubilaciones, aumentar las retenciones al campo, diagramar un nuevo cuadro tarifario para los servicios públicos e implementar un recargo para la compra de dólar para atesoramiento y gastos en el exterior, entre otras facultades extraordinarias.

La medida fue sancionada con 41 votos positivos, 23 negativos y una abstención, en el final de una sesión que comenzó poco tiempo después de que Diputados le girara el texto que había aprobado tras otro extenso debate, que en ese caso duró casi 20 horas, en el que el oficialismo aceptó realizarle varios cambios al proyecto original.

Con ese texto en mano se trató la iniciativa en el Senado, en lo que fue la primera sesión conducida por la vicepresidente Cristina Kirchner. El oficialismo logró tratar esta ley gracias a un acuerdo tácito con un sector de la oposición, que bajó al recinto y dio quórum para comenzar el encuentro.

La vicepresidenta corrigió al legislador José Mayans, jefe del interbloque del Frente de Todos, quien se refirió a ella como “presidente” en lugar de “presidenta” de la Cámara, en femenino. En uno de los tantos retos, el formoseño se excusó asegurando que esa palabra “no es en masculino”, sino que no tiene género. "No, no, no. Eso es lo que dicen los machistas, de ninguna manera”, lo frenó la ex mandataria nacional.

Previamente, en el debate en Diputados, el oficialismo había acordado con la oposición unas modificaciones sobre varios puntos. Una de ellas fue con respecto al denominado impuesto al dólar turista, con el objetivo de excluir de este tributo a la compra de pasajes para el transporte internacional, siempre que sea para viajes cortos, a países fronterizos y que se facture en pesos.

En cuanto a las retenciones, uno de los capítulos de la ley que más tensión generó durante el debate en la Cámara baja, el Frente de Todos aceptó agregar un apartado para facultar al Poder Ejecutivo a brindar estímulos a los productores afectados.

En tanto, también se excluyeron del congelamiento de las jubilaciones a los regímenes especiales, por lo que los haberes de los jueces, fiscales y funcionarios de alto rango, entre otros, continuarían siendo actualizados con la fórmula que regía hasta el momento y no por decreto Presidencial, como el resto.

Esta decisión generó polémica y rechazo en una parte de la sociedad, por lo que el presidente Alberto Fernández salió a anunciar por las redes sociales que el Gobierno enviará el lunes otro proyecto para eliminar por ley las jubilaciones de privilegio.

La denominada ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva se sancionó ya entrada la madrugada del sábado, cerca de las 4:00, aunque, tal como se esperaba, su tratamiento en esta Cámara duró mucho menos que en Diputados. Por un lado, porque eran menos oradores y, por otro, porque ya había más consenso en torno a la iniciativa.

De esta manera, la administración de Alberto Fernández contará con muchas de las facultades que había pedido para llevar adelante diferentes medidas de Gobierno tendientes a “salir de la emergencia económica y social en la que estamos”, según aseguró el propio mandatario nacional a través de Twitter, mientras la iniciativa era debatida.

