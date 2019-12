Cardenas de Juventud a Gimnasia

El arquero Fernando Tantoni, el carrilero Rubén Villarreal y el delantero Maximiliano López se sumarán hoy al “Albo”. ¿El cuarto? Juan Pablo Cárdenas, al que también esperan hoy.

El primero en arreglar fue López, quien decidió dejar Talleres de Perico para sumarse el elenco que conducirá Sergio Maza. Luego, se confirmó la llegada de Tantoni, ex Douglas, Zapla y Juventud Antoniana, entre otros.

Tras esto, comenzaron a sonar los nombres de dos ex “Albos” con posibilidades de volver: “Mambrú” Villarreal, que se terminó de confirmar al caer la tarde, e Ivo Cháves, con quien la flamante Subcomisión de fútbol de Gimnasia encabezada por Sergio Plaza tiene una charla pendiente por lo que no está definido.

Se conoció que el “Chango” Cárdenas, ex “Santo” y otro de los que sonaba fuerte, mantuvo una charla con Plaza y las gestiones avanzaron tanto que hoy se presentaría a entrenar.